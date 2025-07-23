Muş'ta 2025 Yılı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Muş'ta 2025 Yılı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Muş\'ta 2025 Yılı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
23.07.2025 19:45
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Vali Çakır, Muş'taki 2025 projeleri ve yatırım süreçlerini değerlendirerek koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Muş'ta 2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Avni Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Çakır, il genelinde sürdürülen ve planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Çakır, toplantının temel amacının Muş'un genel durumu, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi olduğunu belirtetek, "İlimizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması temel hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, kamu hizmetlerinin hem etkin hem de erişilebilir şekilde sunulması önem taşımaktadır. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen yatırım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Planlanan projelerin, belirlenen hedefler doğrultusunda ve zamanında uygulanması gerekmektedir. Böylece hem kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta hem de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmektedir" dedi.

2025 yılı için 365 proje planlandı

Vali Çakır, 2025 yılı 2. dönemi için planlanan proje sayısının 365 olduğunu ifade ederek, projelerin son durumu hakkında da bilgi paylaştı. Çakır, bu projelerden 70'inin tamamlandığını, 97'sinin devam ettiğini, 165 projenin ihale aşamasında olduğunu, 31 projeye henüz başlanmadığını ve 2 projenin tasfiye edildiğini açıkladı.

Yatırımlarda 3,2 milyar TL'lik ödenek

2025 yılı için yatırım programına alınan projelerin toplam bedelinin 26 milyar 438 milyon 216 bin 689 TL olduğunu belirten Çakır, önceki yıllara ait harcamanın 6 milyar 844 milyon 803 bin 23 TL olduğunu ve 2025 yılı için ayrılan ödeneğin ise 3 milyar 245 milyon 868 bin 843 TL olduğunu aktardı. Gerçekleşme oranlarıyla ilgili de bilgi veren Çakır, 2025 yılı 2. dönemde toplam 917 milyon 704 bin 962 TL harcama yapıldığını, yüzde 29,36 oranında nakdi, yüzde 28,08 oranında ise fiziki gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Yatırımların başarıya ulaşmasında kurumlar arası koordinasyonun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Çakır, "Bu veriler, ilimiz için önemli bir potansiyeli ve aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Hep birlikte bu yatırımların en etkin şekilde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalıyız. Özellikle devam eden projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon ve iletişim büyük önem arz etmektedir. Bürokratik engelleri en aza indirerek, sahadaki uygulamaları yakından takip ederek ve kaynaklarımızı etkin kullanarak, projelerimizin en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak en temel hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından projelerin son durumuna ilişkin sunumlar yapıldı. Katılımcılar, yatırımların seyri ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, koordinasyonun artırılması yönünde görüşlerini paylaştı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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