Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi 19 personelin görevine son verdi - Son Dakika
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Politika

Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi 19 personelin görevine son verdi

Muş\'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi 19 personelin görevine son verdi

Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerini kazandıktan sonra 19 personelin görevine son verdi. Bu durum, DEM Parti'nin emekçilere dokunulmayacak vaadini yerine getirmediğini gösteriyor.

18.05.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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MUŞ (İHA) – Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Bulanık Belediyesi'nin ilk icraatlarından biri işçi kıyımı oldu. DEM Parti'nin yerel seçim öncesinde "Emekçilere dokunulmayacak" vaadi yalan çıktı. Yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi 19 personelin görevine son verdi - Son Dakika

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