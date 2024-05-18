MUŞ (İHA) – Muş'ta DEM Partili Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Bulanık Belediyesi'nin ilk icraatlarından biri işçi kıyımı oldu. DEM Parti'nin yerel seçim öncesinde "Emekçilere dokunulmayacak" vaadi yalan çıktı. Yerel seçimlerde DEM Parti'ye geçen Bulanık Belediyesi, 19 personelin görevine son verdi. - MUŞ
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