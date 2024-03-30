Muş'ta seçim hazırlıkları sürüyor
MUŞ - Muş'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanılacak okullarda son hazırlıklar tamamlandı. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için İl genelinde çalışmalar titizlikle yürütüldü.
Muş'un farklı bölgelerinde bulunan okullar, seçim için hazır hale getirilmek için titizlikle temizlendi ve düzenlendi. Seçmenlerin rahat ve güvenli bir ortamda oy kullanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alındı. Görevliler tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı. 248 bin 349 kişinin oy kullanacağı Muş'ta 981 sandık kuruldu.
Vatandaşların rahatlıkla oy kullanabileceği şekilde sınıfı düzenleyen sandık başkanı Türkçe öğretmeni Engin Türk, oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandığını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı bu gün yaptık. Yerel seçime hazırız. Hiçbir problemimiz yok" dedi.
Son Dakika › Politika › Muş'ta seçim hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın ve Amasra'da düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş esnasında kendisine hediye edilen kemençeyi çalan Bakan Tunç, mikrofonun pili bittiğinde yaptığı esprisiyle alandakileri güldürdü.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?