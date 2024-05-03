Musabeyli'nin ilk ve tek kadın muhtarı, çiftçilik de yaparak kadınlara örnek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Musabeyli'nin ilk ve tek kadın muhtarı, çiftçilik de yaparak kadınlara örnek oluyor

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde 2024 Mahalli İdare Yerel Seçiminde 2 adayın katıldığı muhtarlık yarışında ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı seçilen Elif Demir, cesareti ve başarısıyla ilçede kadınlara örnek oldu.

03.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Musabeyli'nin ilk ve tek kadın muhtarı, çiftçilik de yaparak kadınlara örnek oluyor

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde 2024 Mahalli İdare Yerel Seçiminde 2 adayın katıldığı muhtarlık yarışında ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı seçilen Elif Demir, cesareti ve başarısıyla ilçede kadınlara örnek oldu. Muhtar Elif Demir hem tarlada çalışıyor hem de muhtarlık yapıyor.

Kilis Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde 2 muhtar adayının katıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, 116 geçerli oyun 65'ini alan Elif Demir, rakibine açık ara oy farkı ile geride bırakarak ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı olma unvanını aldı. Altı çocuk sahibi olan Demir, muhtarlık mesleğini kadınların daha iyi yürüttüğünü ifade etti. Demir, hem ev işlerini yapıyor, hem tarlada çalışıyor hem de bir köyü yönetiyor.

"46 köyün tek kadın muhtarı benim"

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 46 köy içerisinde ilk ve tek kadın muhtar olan Elif Demir, " Günümüzde hala kadından muhtar olmaz diyerek bizi hep dışlıyorlar. Bana kalırsa kadın her şeyi yapar. Kadın dediğin bulaşık yıkar, tarlada çalışır, evine bakar ve yeri gelir milletvekili yeri gelir belediye başkanı olur. Benim en büyük hedefim muhtar olmaktı ve onu başardım. İkinci hedefim ise ilçeye belediye başkanı olmak" dedi.

"Yeri gelir bulaşık yıkarız, yeri gelir dağda çalışırız, yeri gelir muhtar ve milletvekili oluruz"

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde yaşayan ve 15 kardeşten biri olan muhtar Azası Feride Sarıyıldız ise, "Ailemin izin vermemesinden dolayı okuyamadım. Ben kızımı okula gönderiyorum çünkü hem kızıma güveniyorum hem de okuması gerekiyor. Beni geçmiş zamanda her konuda kısıtlamışlardı ve son seçimlerde ben o kısıtlandığım köyde birinci sırada aza oldum. Çok yakından tanıdığım muhtar adayı olan Elif Demir'e bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde tam destek vererek diğer erkek adaya fark attık ve muhtar olarak köye seçildik. Biz kadınlar yeri gelir bulaşık yıkarız, yeri gelir dağda çalışırız, yeri gelir muhtar ve milletvekili oluruz. 46 köyü olan Musabeyli ilçesinde tek kadın muhtar oldu. Ben çok korkuyordum ama hiçbir şey olmadı kadınlarda asla korkmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Elif Demir, Musabeyli, Kilis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Musabeyli'nin ilk ve tek kadın muhtarı, çiftçilik de yaparak kadınlara örnek oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:24. #1.11#
SON DAKİKA: Musabeyli'nin ilk ve tek kadın muhtarı, çiftçilik de yaparak kadınlara örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement