Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
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Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

27.04.2022 18:01
Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul ediledi. TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi.


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Celal Adan, Araştırma, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika


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