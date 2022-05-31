Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3) - Son Dakika
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Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3)

31.05.2022 00:17
Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3)

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

'Çevre Kanunu ve ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara da bazı avantajlar getiren 31 maddelik kanun teklifine göre, başta Marmara Denizi olmak üzere, Marmara Havzası'ndaki illere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda tesis kurma yetkisi ise belediyelere veriliyor. Belediyeler, yasayla belirlenen süre içerisinde proje hazırlamazsa, bu yetki otomatik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek. Bakanlık, bu masrafları ise ilgili belediyenin kaynağından kesecek. Tesis kurmayanlara idari ceza uygulanacak. Denizi temizlemeyen belediyelere, Türk Ceza Kanunu'nun 'görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma' maddelerinden suç duyurusu yapılabilecek. Sanayi atıklarının denize ulaşmasını önlemek amacıyla altyapılar oluşturulacak. Teklifle ayrıca, sanayi tesislerine kirlilik oluşturmama konusunda uyarılar getirilecek ve uymayanlara yaptırım uygulanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, -


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Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (1) Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (1) Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
Kaynak: DHA

Bayındırlık, Turizm, imar, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Müsilajla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi (3) - Son Dakika


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