Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Kayapa'da çöplük yapılmayacak" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa'da yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nin vatandaşlar tarafından istenmediğinin altını çizen Bozbey, Kayapa'da çöplük yapılmayacağını dile getirdi.
Bilim insanlarına ve bilimsel raporlara göre hareket edilmediği belirten Mustafa Bozbey, "Eğer bilimsel hareket etmiş olsaydılar Hamitler'de yaşayan insanlar o mağduriyeti yaşamazlardı. Onun için merak etmesinler. Hamitler bölgesine de selam gönderiyorum. Oradan yayılan çöp kokusu bütün mahallelere yayılıyor. Zaman zaman koku Özlüce'ye kadar geliyor. Bunları yaşadık, biliyoruz. O çöp alanı rehabilite edilecek ve yeşil alan olacak. Bursalıların kullanacağı yeşil bir alan yapacağız. Kayapa'ya bu mağduriyeti yaşatmak isteyenlere de buradan selam gönderiyorum; sakın ola öyle bir şeye kalkışmasınlar. Seçime çok az bir zaman kaldı. Öyle bir şeye imza atmasınlar. Biz bu sorunu çözüyoruz. Kayapa'ya da çöplük yaptırmayacağız" diye konuştu.
Kayapa'ya bağlantı yolunun da yapılacağını belirten Bozbey, sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik olduğu bunu da çözeceklerini ifade etti. Bir vatandaşın toplu taşımada fiyatlardan kaynaklı yaşadığı sorunu dile getirmesinin üzerine Bozbey, "Burada maliyetten öte, insanların zaman ve bir yere güvenli ulaşmasını sağlamamız lazım. İlla belediyenin para kazanacağı bir sistem yapmak zorunda değiliz. Kamu hizmet eder. Kamu para kazanmaz. Bu hizmeti yaparken de en doğru şekilde hizmeti yürütmesi gerekiyor" dedi.
Ayrıca Bozbey, Kayapa'da yer alan ormanlık alanın da gerekli yerlerle görüşülerek bir 'Kent Ormanı' yapılarak korunacağının altını çizdi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mustafa Bozbey: Kayapa'da çöplük yapılmayacak - Son Dakika
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