Mustafa Bozbey: Kayapa'da çöplük yapılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Bozbey: Kayapa'da çöplük yapılmayacak

Mustafa Bozbey: Kayapa\'da çöplük yapılmayacak

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kayapa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayapa'da çöplük yapılmayacağını söyledi. Bozbey, çöp alanının rehabilite edilerek yeşil bir alan yapılacağını belirtti.

19.03.2024 10:36  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, " Kayapa'da çöplük yapılmayacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapa'da yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nin vatandaşlar tarafından istenmediğinin altını çizen Bozbey, Kayapa'da çöplük yapılmayacağını dile getirdi.

Bilim insanlarına ve bilimsel raporlara göre hareket edilmediği belirten Mustafa Bozbey, "Eğer bilimsel hareket etmiş olsaydılar Hamitler'de yaşayan insanlar o mağduriyeti yaşamazlardı. Onun için merak etmesinler. Hamitler bölgesine de selam gönderiyorum. Oradan yayılan çöp kokusu bütün mahallelere yayılıyor. Zaman zaman koku Özlüce'ye kadar geliyor. Bunları yaşadık, biliyoruz. O çöp alanı rehabilite edilecek ve yeşil alan olacak. Bursalıların kullanacağı yeşil bir alan yapacağız. Kayapa'ya bu mağduriyeti yaşatmak isteyenlere de buradan selam gönderiyorum; sakın ola öyle bir şeye kalkışmasınlar. Seçime çok az bir zaman kaldı. Öyle bir şeye imza atmasınlar. Biz bu sorunu çözüyoruz. Kayapa'ya da çöplük yaptırmayacağız" diye konuştu.

Kayapa'ya bağlantı yolunun da yapılacağını belirten Bozbey, sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik olduğu bunu da çözeceklerini ifade etti. Bir vatandaşın toplu taşımada fiyatlardan kaynaklı yaşadığı sorunu dile getirmesinin üzerine Bozbey, "Burada maliyetten öte, insanların zaman ve bir yere güvenli ulaşmasını sağlamamız lazım. İlla belediyenin para kazanacağı bir sistem yapmak zorunda değiliz. Kamu hizmet eder. Kamu para kazanmaz. Bu hizmeti yaparken de en doğru şekilde hizmeti yürütmesi gerekiyor" dedi.

Ayrıca Bozbey, Kayapa'da yer alan ormanlık alanın da gerekli yerlerle görüşülerek bir 'Kent Ormanı' yapılarak korunacağının altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Kayapa, Bursa, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Bozbey: Kayapa'da çöplük yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
10:32 Kurum: Erdoğan ’Kanal İstanbul’u yapalım’ derse kendisine de ’Başka önceliklerimiz var’ yanıtını veririm Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm
09:24 Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı Japonya Merkez Bankası 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı
08:43 Akaryakıta çifte zam Tabelayı gören üzülecek Akaryakıta çifte zam! Tabelayı gören üzülecek
07:51 Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan ’Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı’dan’ dedi Para pazarlığı iddialarının odağındaki Turgay Kocakaya: Zan 'Ailemin paraya ihtiyacı var, bana ne Hataylı'dan' dedi
10:32 Etiyopya Ticaret Bankası, sistem arızası sonrasında müşterilerinin çektiği 40 milyon dolardan fazla parayı geri almaya çalışıyor Etiyopya Ticaret Bankası, sistem arızası sonrasında müşterilerinin çektiği 40 milyon dolardan fazla parayı geri almaya çalışıyor
10:31 Yamaç paraşütüyle uçan akademisyen kayalıklara düşerek can verdi Yamaç paraşütüyle uçan akademisyen kayalıklara düşerek can verdi
10:26 Türk futbolunun utanç gecesinden yeni detay İsmail Kartal’ın oğlu travma yaşamış Türk futbolunun utanç gecesinden yeni detay! İsmail Kartal'ın oğlu travma yaşamış
10:11 Ülkeler kakao üretimini durdurdu Çikolataya dev zam gelebilir Ülkeler kakao üretimini durdurdu! Çikolataya dev zam gelebilir
09:50 Ortaya çıkan Kate Middleton’ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi Kimse o olduğuna inanmıyor Ortaya çıkan Kate Middleton'ın son görüntüsü tartışmanın fitilini ateşledi! Kimse o olduğuna inanmıyor
09:29 İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında İçlerinde kanser ilaçlarının da olduğu 47 ilaç geri ödeme kapsamında
09:20 7 Ekim’den bu yana bir ilk İsrail, Kassam Tugayları lideri Mervan İssa’yı öldürdü 7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail, Kassam Tugayları lideri Mervan İssa'yı öldürdü
08:52 Otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 11:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey: Kayapa'da çöplük yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement