Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu (GDK), daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.

ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.