Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi - Son Dakika
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Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi

07.03.2022 20:26
Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi

Eski GDK Başkanı Mustafa Kemal Çiçek'in ihracına karar verildi. İhracı istenen GDK üyesi Tolgahan Erdoğan'ın ise partiden istifa ettiği öğrenildi.

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu (GDK), daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.

ÇİÇEK İHRAÇ EDİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi - Son Dakika


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