Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu (GDK), daha önce Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı kararları görüşmek üzere toplandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, parti aleyhine davranışlarda bulunduğu belirtilen eski GDK Başkanı Çiçek'in ihracına karar verildi. GDK'ye sevk edilen Erdoğan'ın ise partisinden istifa ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Mustafa Kemal Çiçek Memleket Partisi'nden ihraç edildi - Son Dakika