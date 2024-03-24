Mustafa Savaş, Söke'de destek istedi - Son Dakika
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Politika

Mustafa Savaş, Söke'de destek istedi

Mustafa Savaş, Söke\'de destek istedi

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde vatandaşlardan destek istedi. Savaş, doğalgaz, meslek yüksekokulu ve toplu konut gibi projeleri hayata geçireceklerini ve kanalizasyon sorununu çözeceklerini belirtti. Ayrıca Söke-Bağarası yolunu da genişleteceklerini söyledi. Programa katılan Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da destek talebinde bulundu.

24.03.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
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Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.

Savaş, Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde mahalleye doğalgaz, meslek yüksekokulu ve toplu konut yapacaklarını belirtti.

Kanalizasyon sorununu çözeceklerini aktaran Savaş, Söke-Bağarası yolunu da genişleteceklerini kaydetti.

Savaş, Aydın'da 31 Mart'tan sonra masal döneminin sona ereceğini ifade ederek, "Masalcı bacıyı 31 Mart akşamı evine göndereceğiz. Şimdi sürekli ağzında Mustafa Savaş var. Kardeşim sen niye Mustafa Savaş ile uğraşıyorsun. Yaptığın bir eser varsa onu anlat." diye konuştu.

Programa katılan Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da seçimlerde destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mustafa Savaş, Söke'de destek istedi - Son Dakika

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