Mustafa Savaş, Söke\'de destek istedi

Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde pankart krizi yaşandığı ve bazı kişilerin gözaltına alındığı iddiası tartışma yarattı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pankart açan 5 kişilik bir grup, herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarılmış ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmaları sağlanmıştır. Gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.