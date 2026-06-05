Mustafapaşa\'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için geri sayım başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışacak. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandık kurulacak. Kurulan sandıklarda toplam 2 bin 62 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi kapsamında gerçekleştirilecek seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarıyla birlikte Mustafapaşa'nın belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

12 yıl sonra yeniden belediye oldu

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Mustafapaşa, 2013'te nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürüldü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Mustafapaşa'nın 2012 yılı nüfusunun 2 bin 67 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Mustafapaşa, 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazandı. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim süreci başlatıldı. Mustafapaşalı seçmenler, 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi belirlenmiş olacak. - NEVŞEHİR