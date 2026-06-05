Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek

Mustafapaşa\'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek
05.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde, 12 yıl aradan sonra yeniden kazanılan belde statüsüyle 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimleri yapılacak. 2 bin 62 seçmen, 7 sandıkta oy kullanacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri için geri sayım başladı. Belde statüsünü yeniden kazanan Mustafapaşa'da seçmenler, yeni belediye yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Seçimlerde 12 siyasi parti ile 1 bağımsız aday yarışacak. Mustafapaşa beldesinde 5, Ayvalı Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 7 sandık kurulacak. Kurulan sandıklarda toplam 2 bin 62 seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi kapsamında gerçekleştirilecek seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarıyla birlikte Mustafapaşa'nın belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

12 yıl sonra yeniden belediye oldu

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Mustafapaşa, 2013'te nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürüldü. Ancak belde halkının açtığı dava sonucunda yapılan incelemede, Mustafapaşa'nın 2012 yılı nüfusunun 2 bin 67 olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Mustafapaşa, 2025 yılında yeniden belde statüsünü kazandı. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim süreci başlatıldı. Mustafapaşalı seçmenler, 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim sonucunda beldenin yeni belediye yönetimi belirlenmiş olacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, Nevşehir, Belediye, Politika, Ürgüp, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret

10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:07
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim
Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafapaşa'da 2 bin seçmen sandık başına gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.