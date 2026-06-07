Mustafapaşa'da seçimi Cumhur İttifakı kazandı - Son Dakika
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Mustafapaşa'da seçimi Cumhur İttifakı kazandı

Mustafapaşa\'da seçimi Cumhur İttifakı kazandı
07.06.2026 20:20  Güncelleme: 20:31
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde 12 yıl aradan sonra yapılan belediye başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı adayı Mustafa Özer kazandı. Katılım oranı yüzde 85,98 oldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde 12 yıl aradan sonra gerçekleştirilen belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde sandıktan Cumhur ittifakı çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Mustafapaşa'da seçmenler, bugün yeni belediye yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer belediye başkanı seçildi. Mustafapaşa ve Ayvalı Mahallesi'nde kurulan 7 sandıkta kayıtlı 2 bin 62 seçmenden bin 773'ü oy kullandı. Seçimlerde 78 oy geçersiz sayılırken, geçerli oy sayısı bin 695 olarak gerçekleşti. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 289 oldu. Buna göre seçimlere katılım oranı yüzde 85,98 olarak kayıtlara geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 876 oy alarak seçimi kazandı. CHP 378 oy, Saadet Partisi 259 oy, Anahtar Parti 118 oy, İYİ Parti 49 oy, Yeniden Refah Partisi 3 oy, Anadolu Birliği Partisi 3 oy, BTP 3 oy, Merkez Parti 3 oy, TKP 1 oy, bağımsız aday 1 oy, TKH 1 oy aldı.

12 yıllık hukuk mücadelesinin ardından seçim yapıldı

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Mustafapaşa, 2013 yılında nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belediye statüsünü kaybederek köye dönüştürülmüştü. Belde halkının açtığı davada Mustafapaşa'nın nüfusunun yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da bugün yapılan seçimlerle birlikte 12 yıl aradan sonra ilk kez belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Mustafapaşa'nın yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri görevlerine başlayacak.

Mustafa Özer kimdir

1968 yılında Ürgüp'te doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tamamladı. Daha sonra Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Yerel yönetimlerde aktif görev alan Mustafa Özer, 1999-2009 yılları arasında Mustafapaşa Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Görev süresi boyunca bölgenin sosyal, kültürel ve turistik gelişimine yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafapaşa'da seçimi Cumhur İttifakı kazandı - Son Dakika

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