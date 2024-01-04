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Mut Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi - Son Dakika
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Mut Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi

Mut Belediyesi, araç filosuna 2 milyon 616 bin lira değerinde yeni bir çöp kamyonu ekledi. Kamyonun 1 milyon 400 bini hibe olarak sağlanırken, geri kalan miktar belediye tarafından karşılandı. Yeni aracın hizmete girişi, belediye binası önünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, MHP İlçe yönetimi ve kadın kolları, Mut Ülkü Ocakları Başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Şeker, yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, törene katılan herkese teşekkür etti.

Mut Belediyesi Araç Filosuna Yeni Bir Çöp Kamyonu Ekledi
04.01.2024 - 08:43,
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Mut Belediyesi araç filosuna bir araç daha ekledi.

Hizmete giren yeni çöp kamyonunun değeri 2 milyon 616 bin lira olup, bunun 1 milyon 400 bini hibe ve 1 milyon 216 bin lirası belediye tarafından karşılandı.

Hizmete girecek yeni araç için belediye binası önünde düzenlenen törene, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, MHP İlçe yönetimi ve kadın kolları, Mut Ülkü Ocakları Başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı. Yeni hizmet aracı, kurban ve kurdele kesilerek hizmete sokuldu.

Şeker, "İlçemiz için hizmet mücadelemizde bir aracımızı daha belediyemize kazandırdık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız destekleri ile yarı hibe olarak ilçemize kazandırdığımız çöp toplama aracımız hizmete alınmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Araç tanıtım programımıza katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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