Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 4 kişinin idamını savundu - Son Dakika
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Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 4 kişinin idamını savundu

26.07.2022 12:11
Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 4 kişinin idamını savundu

Myanmar askeri yönetimi, dün aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etmesinin ardından infazların yasal olduğunu ve halk için yapıldığını söyledi.

Myanmar askeri yönetimi, dün aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etmesinin ardından infazların yasal olduğunu ve halk için yapıldığını söyledi.

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, dün aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etmişti. Myanmar askeri yönetimi infazların yasal olduğunu ve halk için adalet adına yapıldığını söyledi. Cunta Sözcüsü Zaw Min Tun, infazların kişisel olmadığını, yasalara göre yapıldığını ve adamlara kendilerini savunma şansı verildiğini söyledi.

AB'den infazlara tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, darbe sonrası askeri yönetim tarafından yönetilen Myanmar'da dün idam edilen 4 eylemcinin infazı kınanarak, "AB infazları şiddetle kınıyor ve kurbanların yakınları ile arkadaşlarına en içten taziyelerini iletiyor. Bu siyasi infazlar, Myanmar'da hukukun üstünlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasına ve insan haklarının daha da açık bir şekilde ihlal edilmesine yönelik bir başka adımı temsil ediyor. İnfazlar, Myanmar'daki kutuplaşmayı, şiddeti ve dramatik insani durumu daha da kötüleştirecekler. AB, Myanmar halkının ve onların özgürlük özlemlerinin yanındadır ve askeri rejimi daha fazla gecikme olmaksızın tüm şiddet eylemlerini sona erdirmeye çağırıyor" denildi.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı. - YANGON

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı AB Myanmar'daki siyasi idamları kınadı
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Demokrasi, Myanmar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 4 kişinin idamını savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı 4 kişinin idamını savundu - Son Dakika
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