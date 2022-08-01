Myanmar'da OHAL uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar'da OHAL uzatıldı

01.08.2022 09:42
Myanmar'da OHAL uzatıldı

Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, ülkedeki olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Başkan Vekili Myint Swe, başkent Naypyidaw'da düzenlenen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede istikrarın sağlanması ve seçimlere hazırlanılması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek, olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar altı ay daha uzatıldığını söyledi.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı. - YANGON

YORUMLAR
500
Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı
Kaynak: İHA

Ulusal Savunma, Myanmar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Myanmar'da OHAL uzatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu
09:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada
09:48 Sokak ortasında korkunç olay! Husumetlisini tüfekle öldürdü
09:40 Alman ekibi Schalke 04, Serdar Dursun'a kancayı taktı! Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar
09:29 Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi
09:14 İzmir'de su savaşları! 4 gündür susuz kalan Dikili halkı, su tankeri önünde birbirine girdi
09:15 Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi darp etti
09:12 Banu Alkan, sosyal medya hesabını 20 yaş küçük genç sevgilisinin fotoğraflarıyla donattı
08:52 2022 LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı
08:46 Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'yi gözüne kestirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 10:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da OHAL uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement