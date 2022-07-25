Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 4 kişiyi idam etti - Son Dakika
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Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 4 kişiyi idam etti

25.07.2022 10:56
Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 4 kişiyi idam etti

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etti.

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, aralarında darbe ile devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilinin de olduğu 4 eylemciyi idam etti.

Myanmar askeri yönetimi, terör eylemleri gerçekleştirmekle ve 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetime karşı savaşan milislere yardım etmekle suçlanan 4 darbe karşıtı eylemciyi idam etti. Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), infazları kınayarak, askeri yönetime karşı uluslararası eylem çağrısında bulundu.NUG Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kyaw Zaw, "Son derece üzgünüm. Askeri yönetimin zulmünü kınıyorum. Küresel toplum bu zulmü cezalandırmalı" ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü Bölge Direktörü Erwin Van Der Borght ise "Bu infazlar Myanmar'ın acımasız insan hakları sicilini ortaya koyuyor. 4 kişi askeri bir mahkeme tarafından son derece gizli ve son derece adil olmayan yargılamalarla mahkum edildi. Uluslararası toplum derhal harekete geçmeli" dedi.

İdam edilenler arasında Jimmy olarak bilinen Kyaw Min Yu ve eski milletvekili ve hip-hop sanatçısı Phyo Zeya Thaw'ın da olduğu öğrenilirken, Devrik NLD hükümeti milletvekillerinden Phyo Zeya Thaw, ocak ayında çıkarıldığı mahkemede terörizmi finanse etmek suçundan hüküm giymişti.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı. - YANGON

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Myanmar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 4 kişiyi idam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 4 kişiyi idam etti - Son Dakika
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