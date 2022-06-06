MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır"

06.06.2022 23:19
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır"

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, " Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MYP Genel Başkanı Yılmaz, "Bölgemizde ortaya çıkan gelişmeler son derece rahatsız edicidir. Türkiye başta Azerbaycan ve İsrail ile çok sıkı bir ortak savunma anlaşması yapmak zorundadır. Böyle bir anlaşmaya ülkemiz ve İsrail ile Azerbaycan her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye yeni dünya düzeni içerisinde kendisine bir eksen oluşturmakta geç kalmamalıdır. Bölgede yaşayan ülkeler olarak ayrıca tarihi kan bağlarımız hesaba katılarak diğer Türk devletleri de buraya hızla eklenmelidir. Bu çerçevede öncelikli olarak İsrail ile ileri adımlar atılmalı bir ülkeye yapılan saldırı diğerine yapılmış kabul edilecek şekilde çerçevesi güçlü bir iş birliği geleceğimiz açısından ve varlığımızın daha güçlü devamı açısından hayati önem taşımaktadır. Her ülkenin bütün terör gruplarına karşı da mesafesi eşit olmalıdır. Özellikle Doğu ve güneyimizi, Kafkasya cephesi ve Ege'yi tehdit eden büyük sorunlar var. Ermeni ve Yunan bölgede ciddi mesafe almaya çalışıyor. Batı ve Amerika destek veriyor. Amerika tutumunu değiştirmek zorunda" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti Rektör Şahin, Azerbaycan'da Türk şehitliğini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Ahmet Reyiz Yılmaz, Azerbaycan, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
23:09 Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni iPhone fiyatları
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: "Türkiye, İsrail ve Azerbaycan arasında güvenlik anlaşması yapılmalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement