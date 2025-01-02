Nahit Menteşe İçin TBMM'de Tören

Politika

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM'de tören düzenlendi.

Önceki gün 92 yaşında hayatını kaybeden Nahit Menteşe için TBMM'de düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak, dualar okundu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve Menteşe'nin ailesi katıldı. Menteşe'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA