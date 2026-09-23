Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı
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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Güngör, kararını ekibiyle istişare ederek Nallıhan’a daha iyi hizmet amacıyla aldığını ve tüm vatandaşlara hizmet edeceğini belirtti.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hayatım boyunca aldığım kararlarda önceliğim, hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluk ve memleketimize hizmet etmek oldu. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu kararımı, ekibim ve yakın çalışma arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda, Nallıhan'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aldım. Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki siyasi yol haritamı, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarımla birlikte belirleyeceğim. Hemşehrilerimizin desteği ve dualarıyla Nallıhan için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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