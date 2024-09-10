Narin Güran Cinayeti İçin Meclis Araştırması - Son Dakika
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Politika

Narin Güran Cinayeti İçin Meclis Araştırması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Narin Güran cinayetine ilişkin Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, olayın aydınlatılması ve benzerlerinin yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

10.09.2024 17:17
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Narin Güran cinayetine ilişkin Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldığını; etkin bir çalışmanın yürütülmediğini, kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

Olayla ilgili zihinlerde oturmayan taşlar olduğunu dile getiren Koçyiğit, "Bu olayda saklanmaya çalışılan hakikat nedir? Defalarca detaylı arama yapılmasına rağmen neden ceset bu aramalar sonucunda değil de gizli tanığın ifadesi sonrası bulunabildi? Daha sonra kimliği açıklanan gizli tanığın basına yansıyan fotoğraflarında arkasında Arapça yazılı bayraklar bulunuyor. Bu fotoğraflar ne zaman ve nerede çekildi? Narin'in cesedini arama çalışmalarında bulunan amcası ekipleri nasıl yönlendirdi ve kimlerle nasıl bir ilişki içerisinde? Konuşmaktan çekinen köylüler, Narin'in amcasının bağlantılarından mı korkuyorlar?" sorularını yöneltti.

Olayın aydınlatılması için çalışan gazetecilerin tehdit edildiğini öne süren Koçyiğit, Narin'in öldürülmesini münferit bir olay olarak görmediklerini belirtti.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlem alınmasını isteyen Koçyiğit, "Çocukların kaybolmadığı, kadınların şiddet görmediği bir toplumda yaşamayı istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Konuyla ilgili daha önce bir soru önergesi verdiklerini söyleyen Koçyiğit, "Narin Güran cinayetiyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması gerekir. Çocukların ve kadınların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Bir çocuk ve kadın bakanlığının kurulması gerekir." dedi.

Koçyiğit, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açıldığını anımsatarak, ekonomik krizin eğitimi olumsuz etkilediğini; velilerin çocukların masraflarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Çocukların okula aç gidip aç geldiğini iddia eden Koçyiğit, "Sabah kahvaltıyla okula gidip gün boyu aç kalıp eve dönen çocuklarımız var. Çocuklarımız dengeli beslenemiyor." dedi.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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