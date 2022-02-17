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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır... - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır...

17.02.2022 15:20
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi. - BRÜKSEL

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır... - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın şu anda sınırda Ukrayna'yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır... - Son Dakika
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