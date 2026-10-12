NATO Komutanı Grynkewich, Zafer Teorisi'ni açıkladı, her şeyi yok ederiz dedi - Son Dakika
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NATO Komutanı Grynkewich, Zafer Teorisi'ni açıkladı, her şeyi yok ederiz dedi

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NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu 2026'da Zafer Teorisi'ni açıkladı. Grynkewich, Rusya'nın ittifak topraklarına saldırması halinde savaşacaklarını ve saldırıya dahil olan her şeyi yok edeceklerini söyledi.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu'nda "Zafer Teorisini" açıklayarak teorinin herhangi bir saldırıyı "engelleme, etkisini kırma ve saldırı sona ermezse saldırıyı gerçekleştiren kuvvetleri etkisiz hale getirmeyi" hedeflediğini dile getirdi.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich, Varşova Güvenlik Forumu 2026'da konuştu. Rusya'yı açık bir dille uyaran Grynkewich, Moskova'nın ittifak topraklarına bir saldırı başlatacak kadar "akılsızca" davranması halinde saldırıya dahil olan "her şeyi ama her şeyi" yok edeceklerini söyledi. "Zafer Teorisini" açıklayan Grynkewich, söz konusu teorinin herhangi bir saldırıyı "engelleme, etkisini kırma ve saldırı sona ermezse saldırıyı gerçekleştiren kuvvetleri etkisiz hale getirmeyi" hedeflediğini dile getirdi.

NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğunu ancak ittifak üye ülkelerinden herhangi birine yönelik saldırıyı engelleneceğini, etkisiz hale getirileceğini ifade eden Grynkewich, "Eğer birileri bize saldıracak kadar akılsızca davranırsa, savaşırız. Saldırıyı durdurur ve hedefleri, her ne olursa olsun, gerçekleştirmelerini engelleriz. Kısacası, herhangi bir müttefike yönelik her türlü saldırının tamamen sonuçsuz kalmasını sağlarız. Saldırı devam ederse veya yedek birliklerini devreye sokmayı seçerse, bize karşı kullanılan savaş sistemini kırarız. Bu, yalnızca saldıranın kendisini değil, aynı zamanda onu gücü destekleyen, ayakta tutan ve kontrol eden her şeyi ama her şeyi kapsar" dedi.

Kaynak: İHA
PolitikaGüvenlikSavunmaRusyaDünyaNatoSon Dakika

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