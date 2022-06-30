NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı

30.06.2022 12:36
NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ikinci gün oturumu gerçekleştirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin ikinci gün oturumu gerçekleştirildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezinde ikinci gününde devam ediyor. 20'den fazla lider, ilk olarak NATO İnovasyon Fonu Taahhüt Mektubu İmza Törenine katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imza töreninin açılış konuşmasında, "NATO İnovasyon Fonu için bu taahhüt mektubunu imzalamak üzere buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu fon benzersizdir. Teknolojik üstünlüğümüzü korumak, 70 yıldan fazla bir süredir ittifakımızı güçlü ve milletlerimizi güvende tutmaya yardımcı oldu" dedi. Stoltenberg, "Ancak bugün Rusya ve Çin gibi değerlerimizi paylaşmayan ülkeler, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her şeyde bu liderliğe meydan okuyor. Yenilik ve teknolojinin ön saflarında yer almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız çok önemli. NATO İnovasyon Fonu, önümüzdeki yıllarda güvenliğimizi değiştirme gücüne sahip yeni gelişen teknolojileri hayata geçirmeye, ittifak yeniliklerini ve ekosistemi güçlendirmeye, 1 milyar vatandaşımızın güvenliğini desteklemeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi yapıldı.

"BUGÜN GÜNEY KOMŞULARIMIZDAKİ ZORLUKLARI VE TERÖRLE MÜCADELEYİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Daha sonra 30 üye ülkenin lideri, zirvenin ikinci gün oturumunda bir araya geldi. Stoltenberg, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün güney bölgelerindeki zorlukları ve terörle mücadeleyi görüşeceğiz. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgeleri birbirine bağlı güvenlik, demografik, ekonomik ve politik zorluklarla karşı karşıya. Bu sınamalar, iklim değişikliğinin etkisi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu gıda güvensizliği nedeniyle arttı. Ortak zorluklarla birlikte mücadele etmek için güneydeki yakın ortaklarımızla çalışmaya devam etmek bizim çıkarımızadır. Bugün NATO'nun istikrarsızlıkla nasıl baş edebileceğini ve terörle mücadele çabalarımızı nasıl hızlandırabileceğimizi tartışacağız" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

YORUMLAR
500
NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor: Zirve neden önemli, liderlerin gündem maddeleri neler? NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor: Zirve neden önemli, liderlerin gündem maddeleri neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci günü için fuar alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ikinci günü için fuar alanında
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement