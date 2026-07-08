NATO Zirvesi'nde Toprak Bütünlüğü Vurgusu - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Toprak Bütünlüğü Vurgusu

NATO Zirvesi\'nde Toprak Bütünlüğü Vurgusu
08.07.2026 10:50
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Portekiz Başbakanı Montenegro, NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin toprak bütünlüğünün tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, "Hiçbir NATO üye devletinin, elbette Danimarka da dahil olmak üzere toprak bütünlüğü hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz" dedi.

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Ankara'da bir araya geliyor. Zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin Atlantik İttifakı'nın birliğini pekiştireceğini söyledi. Montenegro, zirvenin NATO'nun 5'inci maddesinin üstünlüğüne saygı gösterileceği ve bu maddenin NATO'nun 32 üye ülkesinin tamamı için güvenlik ve savunma politikasındaki dayanışma ve paylaşımın kesinlikle hayati bir unsuru olarak korunacağı bir zirve olacağını vurguladı. Montnegro, zirvenin aynı zamanda NATO içindeki Avrupa ayağının güçlendirilmesine ve tüm Avrupa ülkelerinin yatırım taahhütlerine devam edeceği bir zirve olacağının altını çizerek, "Bu kapsamda Portekiz de üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam etmektedir. 2025 yılını savunma harcamalarını yüzde 2'nin üzerine çıkarma hedefini yerine getirerek tamamladık. Bu, son zirvede üstlendiğimiz taahhüdün ardından gösterdiğimiz ek çaba sayesinde mümkün oldu" şeklinde konuştu.

Portekiz olarak 2014 yılından bu yana ilk kez NATO'nun savunma harcamaları hedefini yerine getirme yolunda ilerlediklerini belirten Montenegro, "Bu durum, üstlendiğimiz görevlerin yanı sıra Romanya, Slovakya ve Litvanya'da NATO kapsamında yürütülen birçok operasyona entegrasyonumuzla birlikte Portekiz'in güvenilir bir ortak olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini göstermektedir. Doğal olarak İttifak kapsamında çıkarlarımızın da dikkate alınmasını bekliyoruz. Özellikle deniz güvenliği alanında hem topraklarımızı hem stratejik çıkarlarımızı hem de tüm Atlantik İttifakı'nın çıkarlarını korumak için çabalarımızı iki katına çıkardık. Atlantik odaklı bu yaklaşım bizim için önceliklidir. Bu zirvenin de bu politikayı öncelik olarak benimsemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Hiçbir NATO üye devletinin, Danimarka da dahil olmak üzere toprak bütünlüğü tartışma konusu olamaz"

Montenegro, 36. NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya verilen desteği yeniden teyit ettiğinin altını çizerek, "Bu sayede Ukrayna'ya yönelik tüm askeri, siyasi ve ekonomik desteği sahada somutlaştırma irademizi de ifade edebildiğimizi belirtmek isterim. Dış ülkeler ve üçüncü ülkelere karşı tüm NATO üye devletlerinin toprak bütünlüğünü garanti altına almak için İttifak olarak bir taahhüdümüz var. Şimdi dışarıya karşı bu hedefimiz varsa, doğal olarak bunu içeride de korumamız gerekir. ve bence yapılan açıklamalar ve bunların yapıldığı durumlar ne olursa olsun hiçbir NATO üye devletinin, elbette Danimarka da dahil olmak üzere toprak bütünlüğü hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Toprak Bütünlüğü Vurgusu - Son Dakika

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