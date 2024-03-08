Nebi Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen'e cevap verdi - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen'e cevap verdi

Nebi Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen\'e cevap verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen'in kendisini hedef alan açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

08.03.2024 17:51
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 'Dilber' şarkısı üzerinden kendisini hedef alması sonrasında sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.

CHP tarafından Eskişehir'de düzenlenen mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef alarak, "Lansmanında çiftetelli oynuyor. Eskişehirliler çiftetelli oynayan bir başkan hayal etmemiştir" gibi söylemlerde bulundu.

Bunun üzerin Nebi Hatipoğlu sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.

Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir'in görevden ayrılmasına kısa bir süre kalan Büyükşehir Belediye Başkanı yalnızca koltuğunu değil tüm itibarını da bırakmaya kararlı gibi görünüyor. Kampanyamızın başından beri, en azından yaşına hürmeten, hiç laf etmediğimiz bu şahıs siyasetin seviyesini aşağı çekmeye kararlı görünüyor. Kendisine şahsımla ilgili sözleri dolayısıyla cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım.

Ancak üstelik tam da 8 Mart Dünya "Emekçi" Kadınlar Gününde belirli bir kadın imgesi üzerinden sarf ettiği "cinsiyetçi" sözlerin görmezden gelinecek bir durumu yok. Belediye Başkanlığını emaneten bıraktığınız hanımefendinin kadınlar ile ilgili bu seviyesiz sözlere, her zamanki tavrına uygun şekilde, cevap vermemesi de şaşırtıcı değil.

Bizim için tüm kadınlar, yaşı, mesleği, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun eşit değerde ve önemdedir. Kadına yönelik her türlü aşağılayıcı ifade de kimden gelirse gelsin en ağır şekilde eleştirilmeyi ve kınanmayı hak eder. Belirli bir meslek grubu üzerinden söylediğiniz sözler insaf ve izan dışıdır. İnsanları, içinde bulundukları şartlar nedeniyle yargılamak kimsenin ne hakkıdır ne de haddi. Kendisini ağzından çıkan, ama ne yazık ki yeterince düşünmeden söylendiği anlaşılan bu sözlerinizden ötürü tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Sözlerin benimle ilgili kısmına ise Eskişehirli hemşehrilerim 31 Mart 2024 günü sandıkta cevap verecekler!" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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