Nebi Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen\'e cevap verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in 'Dilber' şarkısı üzerinden kendisini hedef alması sonrasında sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.
CHP tarafından Eskişehir'de düzenlenen mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef alarak, "Lansmanında çiftetelli oynuyor. Eskişehirliler çiftetelli oynayan bir başkan hayal etmemiştir" gibi söylemlerde bulundu.
Bunun üzerin Nebi Hatipoğlu sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaptı.
Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Eskişehir'in görevden ayrılmasına kısa bir süre kalan Büyükşehir Belediye Başkanı yalnızca koltuğunu değil tüm itibarını da bırakmaya kararlı gibi görünüyor. Kampanyamızın başından beri, en azından yaşına hürmeten, hiç laf etmediğimiz bu şahıs siyasetin seviyesini aşağı çekmeye kararlı görünüyor. Kendisine şahsımla ilgili sözleri dolayısıyla cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. Beni çekmeye çalıştıkları çukurun içinde olmayacağım.
Ancak üstelik tam da 8 Mart Dünya "Emekçi" Kadınlar Gününde belirli bir kadın imgesi üzerinden sarf ettiği "cinsiyetçi" sözlerin görmezden gelinecek bir durumu yok. Belediye Başkanlığını emaneten bıraktığınız hanımefendinin kadınlar ile ilgili bu seviyesiz sözlere, her zamanki tavrına uygun şekilde, cevap vermemesi de şaşırtıcı değil.
Bizim için tüm kadınlar, yaşı, mesleği, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun eşit değerde ve önemdedir. Kadına yönelik her türlü aşağılayıcı ifade de kimden gelirse gelsin en ağır şekilde eleştirilmeyi ve kınanmayı hak eder. Belirli bir meslek grubu üzerinden söylediğiniz sözler insaf ve izan dışıdır. İnsanları, içinde bulundukları şartlar nedeniyle yargılamak kimsenin ne hakkıdır ne de haddi. Kendisini ağzından çıkan, ama ne yazık ki yeterince düşünmeden söylendiği anlaşılan bu sözlerinizden ötürü tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Sözlerin benimle ilgili kısmına ise Eskişehirli hemşehrilerim 31 Mart 2024 günü sandıkta cevap verecekler!" - ESKİŞEHİR
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Özçelik, şehitlerin aileleriyle sohbet ederek herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yaptı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Hatipoğlu, Özel'in Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini belirterek, Özel'in mantıksal bir tutarlılık aramakta zorlandığını söyledi. Hatipoğlu, Özel'in siyasi ilkesizliğini vurgulayarak, koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Özel'in ittifak yaptığı kişileri açıklaması gerektiğini belirtti ve seçim sonuçlarının belli olduğunu söyledi.
AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı'nın basın açıklamasına katıldı. Daha sonra Kadın Emek Pazarı'nı ziyaret eden Demirkol, kadınlara karanfil hediye etti. CHP Bolu İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Demirkol, siyasette rekabetin yanı sıra nezaketin de önemli olduğunu vurguladı.
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