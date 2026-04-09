Netanyahu'dan Lübnan Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiği yönündeki açıklamasının ardından video mesaj yayınladı. İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarında yaşayanlara hitap eden Netanyahu, "Lübnan'da ateşkes yok, Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyor ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

İran'a yönelik saldırılara değinen Netanyahu, "İran'da ve kötülük eksenine karşı elde ettiğimiz önemli başarılar, İsrail'in bölgedeki konumunda tarihi bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu başarılar, daha önce ilişki kurmadığımız ülkelerle bağlarımızın gelişmesine de zemin hazırladı" dedi.

Lübnan ile yürütülecek doğrudan müzakerelerin iki hedef doğrultusunda ilerleyeceğini açıklayan Netanyahu, bunların Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında tarihi ve kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması olduğunu ifade etti. - TEL AVİV