Netanyahu\'dan Trump\'a Tebrik

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 03:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, Trump'ı İran'daki kurtarma operasyonu için tebrik etti; işbirliğinden gurur duyuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, " İran'da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin içeriğine değinen Netanyahu, "İran'da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" ifadelerini kullandı. Trump'ın da İsrail'in bu operasyona verdiği destek konusundaki minnettarlığını kendisine ilettiğini kaydeden Netanyahu, "Savaş alanında ve dışında kurduğumuz işbirliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından ve İsrail'in cesur bir Amerikan savaşçısının kurtarılmasına katkıda bulunabilmesinden büyük gurur duyuyorum" dedi.

Trump İsrail'in operasyonlara yardım ettiğini açıklamıştı

ABD Başkanı Trump, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının mürettebatının kurtarılmasına yönelik iki arama-kurtarma operasyonunda da İsrail ordusundan "biraz" yardım aldıklarını açıklamıştı. İsrail ile iyi birer partner olduklarını söyleyen Trump, "Büyük kardeş ve küçük kardeş gibiyiz" ifadelerini kullanmıştı. İsrailli yetkililer ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran güçlerinin bölgeye ulaşmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:01:08. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.