Politika

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşmalarına ilişkin devam eden müzakerelere değinerek, "Rehinelerimizin serbest bırakılması için çerçeve anlaşmaya bağlıyım" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşmalarına ilişkin devam eden müzakerelere değindi. Netanyahu, "Rehinelerimizin serbest bırakılması için çerçeve anlaşmaya bağlıyım, ancak Hamas çerçeveyle çelişen ve İsrail'i tehlikeye atan taleplerde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin neler olduğunu söylemedi. - TEL AVİV