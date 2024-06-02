Nevşehir'de muhtarlık seçimi yeniden yapıldı - Son Dakika
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Politika

Nevşehir'de muhtarlık seçimi yeniden yapıldı

Nevşehir\'de muhtarlık seçimi yeniden yapıldı

Nevşehir'de 31 Mart'ta seçimi kazanan muhtarın belediye meclisi üyesi seçilmesi nedeniyle tekrarlanan 20 Temmuz Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için sandık başına gidildi. Beş muhtar adayının bulunduğu mahalledeki 4 sandıkta oy verme işlemi başladı.

02.06.2024 10:25
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Nevşehir'de, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçimi kazanan muhtarın, belediye meclisi üyesi de seçilmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan 20 Temmuz Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için mahalleli sandık başına gitti.

Beş muhtar adayının bulunduğu mahalledeki 20 Temmuz İlkokulu'na kurulan 4 sandıkta oy verme işlemi başladı.

Okula gelen seçmenler bina girişinde muhtar adayları tarafından karşılanarak sandıklara yönlendirildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Veli Kırşehirli'nin, İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmesinin ardından İl Seçim Kurulunca 20 Temmuz Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

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