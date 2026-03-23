Niğde Belediyesi araç filosunu büyütmeye devam ediyor

Niğde Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Kiralık araç dönemini bitirme hedefi doğrultusunda adımlar atmaya devam eden Başkan Özdemir, 7 yeni kamyoneti Niğde Belediyesi bünyesine kazandırdı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, filoya yeni katılan araçlarla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara müjde vererek, "Tüm Niğde'mize bir sürprizimiz var diyelim. 5 tanesi çift kabin, 2 tanesi tek kabin olmak üzere toplam 7 adet kamyonetimizi bugün itibarıyla belediyemizin hizmetine almış bulunuyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana kiralama modelinden vazgeçerek belediyenin kendi araçlarına sahip olması gerektiğinin altını çizen Başkan Özdemir şunları söyledi: "Genelde bu araçlar, kısa süreliğine de olsa kiralama yöntemiyle sağladığımız, kullandığımız araçlardı. Bir sözümüz vardı; 'Kiralık araç bırakmayacağız' diye. Çok şükür Niğde Belediyesine ait artık kiralık araç kalmıyor. Toplamda 7 tane kamyoneti bugün itibarıyla hizmete almış oluyoruz, tüm Niğde'ye hayırlı olsun."

Belediye hizmetlerinin aksamadan ve daha geniş bir yelpazede yürütülmesi için araç filosunu sürekli güncel tuttuklarını belirten Başkan Özdemir, bugüne kadar toplamda 120'den fazla aracı Niğde Belediyesine kazandırdıklarını vurguladı.

Özdemir; "Göreve geldiğimiz günden bu yana araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anki mevcut araçlarımıza ek olarak alım süreci devam edenlerle birlikte, toplamda 120'den fazla aracı Niğde Belediyesine kazandırmış olacağız. Yeni araçlarımızın arasında 39 adet kamyonet, 34 adet kamyon, 11 adet iş makinesi ile itfaiye, çöp ve süpürge araçlarından oluşan 10 adet özel amaçlı aracımız ve diğer kullanım amaçlarına uygun araçlar yer alıyor. Ayrıca mobil aşevi, engelsiz taksi, 52 kişilik otobüs ve 3 adet elektrikli otobüsümüzle hemşehrilerimizin her ihtiyacına koşuyoruz. Toplamda 120'den fazla aracı kiralama yönteminden kurtarıp Niğde Belediyesinin kendi envanterine katmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah şehrimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE