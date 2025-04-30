Niğde Belediyesi, Vatandaşlarla Buluşarak İletişimi Güçlendiriyor

Niğde Belediyesi'nin doğrudan iletişimini güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı bu kez İnönü Mahallesi Fuzuli Parkı'nda gerçekleştirildi. Buluşmada, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları, önerileri ve talepleri dinledi. Etkinliğe çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi.

Fuzuli Parkı'ndaki açık hava toplantısında vatandaşlar, sırayla mikrofon alarak Başkan Özdemir'e bireysel ve mahallelerine dair sorunları aktardı. Ulaşım, alt yapı eksiklikleri, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve gençlere yönelik projeler başta olmak üzere birçok konuda sorular yöneltildi. Başkan Özdemir, yöneltilen tüm sorulara detaylı yanıtlar vererek vatandaşlara çözüm süreçleri hakkında bilgi sundu. Katılımcılar, doğrudan ve şeffaf bir iletişim ortamında beklentilerini dile getirme fırsatı buldu.

Başkan Özdemir: "Şehircilik, halkla el ele olursa değer kazanır"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Belediyecilik sadece bina yapmak, yol yapmakla sınırlı değildir. Bizim anlayışımızda, halkla el ele vererek şehir yönetmek esastır. Bu tür buluşmalar bizim için yol göstericidir. Vatandaşlarımızdan gelen her fikir, her öneri bizim için kıymetlidir" dedi.

Özdemir, hizmetlerin masa başında değil, sahada halkla iç içe üretilmesi gerektiğini vurgularken, bu tür toplantıların düzenli olarak devam edeceğini ve her mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Toplantının sonunda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Özdemir, "Biz şehrimizi tek başımıza değil, vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Burada alınan her not, bize yeni bir yön çizecek. Hep birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir Niğde için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek katılımcılara teşekkür etti. - NİĞDE