Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2022 12:45
Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

Niğde'de, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Niğde'de, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baro Başkanı Öztürk yaptığı konuşmada meslektaşlarının gününü kutladı. Avukatlar ve bağlı oldukları baroların hukukun üstünlüğünün yerleşmesi, toplumda hukuk bilincinin gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması, insan haklarının korunması için çalıştığını ifade eden Öztürk konuşmasında: "Bu sebeple savunmaya ve temsilcisi olan avukatlık mesleğine verilen değer, o ulusun demokraside ulaştığı noktayı göstermesi açısından da son derece önemlidir. Avukatlar, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan 'bağımsız yargı', yargının olmazsa olmaz koşulu olan 'savunma' ile anlam kazanır. Bu sebeple savunmanın olmadığı, avukata gereken değerin verilmediği yerde hak ve adalet olamayacak ve adil yargılamadan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla da hukuk devletinden söz edilemeyecektir" dedi. - NİĞDE

Niğde'de Avukatlar Günü kutlandı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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