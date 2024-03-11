Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Gölyazı'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Gölyazı'da Vatandaşlarla Buluştu

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir Gölyazı\'da Vatandaşlarla Buluştu

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Gölyazı Mahallesi'nde turizm potansiyelini artırmak için düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

11.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:38
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Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer'in, ünü artık Avrupa'ya yayılan Gölyazı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Gölyazı'nın turizm potansiyelinin daha da artması için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, "1 Nisan'dan sonra başka bir Gölyazı olacak" dedi.

CHP'nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Japon Seyahat Acentaları Birliğince "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı'yı gezen Şadi Özdemir hem ziyarete gelenlerle hem de Gölyazı halkıyla sohbet etti. Gölde eşi Nuray Özdemir ile birlikte kayıkla da gezen Şadi Özdemir, bu kadar çok güzellikleri bir arada barındıran Gölyazı'nın hak ettiği yere gelmesi için, göreve geldiklerinde yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi. Özdemir, "Gölyazı, Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri. Ancak burada gördüğüm kadarıyla çok problem var. Özellikle hafta sonları çok turist geliyor. Çevre illerden Gölyazı'ya gelen çok kişi var. Bu ilgiyi gösteren turistlere, kaliteli bir hizmet verilmeli. Örneğin yiyecek satışı yapılan alanlarda düzenleme şart. Buralar daha nitelikli hale geetirilmeli. Biz göreve geldiğimizde sorunların çözümü için Gölyazı halkının yanında olacağız" dedi.

Gölyazı'nın turizm potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilemediğini gördüğünü söyleyen Özdemir, "Gölyazı, tarihi ve doğasıyla harika bir yer. Burada turizmi daha da canlandıracak projeler hazırlıyoruz. Öncelikle gölü korumalıyız, göldeki yaşam sürmeli ki, buradan ekmek parasını kazananlara kaynak olsun" dedi. Gölyazı'ya bir kere gelenin hep gelmek istediğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, "Gölyazı'yı görmeyenler mutlaka gelsin, bu güzelliğin tadını çıkarsın. Bu güzelliklerden herkes faydalansın diye çaba gösteriyoruz. 1 Nisan'dan sonra başka bir Gölyazı olacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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