Nilüfer Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Nilüfer Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı kabul edildi

Nilüfer Belediyesi\'nin 2025-2029 Stratejik Planı kabul edildi

Nilüfer Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılına yön verecek 2025-2029 Stratejik Planı, Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

10.09.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Nilüfer Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılına yön verecek 2025-2029 Stratejik Planı, Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlık etti.

Toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin 2025 - 2029 Stratejik Planı da gündeme alındı. Mayıs ayında çalışmalarına başlanana plan, meclis üyeleriyle paylaşıldı. 7'den 70'e tüm Nilüferliler'in ve kent paydaşlarının katılımı ve katkısı ile hazırlanan 5 yıllık planda; 6 amaç ve 36 hedef ile bunlara ulaşmak için izlenecek yol haritası yer aldı.

Nilüfer'in geleceğini şekillendirecek 5 yıllık yol haritasının stratejik amaçları; güçlü kurumsal yapı ve etkin yönetişim, sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir bir kent, toplumsal refah ve sosyal kapsayıcılık, çevre ve ekolojik denge, ekonomik ve kırsal kalkınma, teknoloji ve yenilikçilik olarak belirlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, stratejik planı hazırlarken 'ortak akıl' anlayışı doğrultusunda birçok çalışma yürütüldüğünü hatırlattı. Nilüfer'i yalnızca bir yaşam alanı değil, dünyaya ilham veren bir model şehir haline getirmek istediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir şunları söyledi:

"Değerlerimizi koruyarak, Nilüfer'i daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Nilüfer'i sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda dünyaya ilham veren bir model şehir haline getirmek istiyoruz. Şehrimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yönelik hedeflerimiz var. Hazırlanan plan aynı zamanda, vatandaşlarımızın refahının armasını, çevreye duyarlı bir yaşam tarzı benimsemesini ve teknolojinin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlayacak."

Başkan Şadi Özdemir, 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında ve geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Daha dirençli, daha demokratik, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir Nilüfer için 'herkesin sesi' ile 'hepimizin Nilüfer'ini birlikte yöneteceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nilüfer Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı kabul edildi - Son Dakika

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