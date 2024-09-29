Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Gazetecilere Övgü

Politika

Nizip Belediye Başkanlığı'nda 6. Aylarına girdiklerini belirten Ali Doğan, " Bu süreçte gazeteciler en önemli meslektaşlarımız arasında yer aldı. Bizler hizmet üretirken, gazetecilerimiz de bu hizmetleri kamuoyuna duyurma görevini üstleniyor" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. Doğan, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Nizip Belediye Başkanlığı'nda geride kalan 6 ayı değerlendiren Ali Doğan, "Şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşları ile ortak paydamız olan Nizip'imize ortak akıl ve istişare anlayışıyla hizmet etmeye başladık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz İlçemizin sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkı sağlayacak, her türlü yenilikçi fikir, çalışma ve projeye her zaman destek vermeye hazırız" dedi.

"Hizmetlerimizi gazeteciler kamuoyuna duyuruyor"

Göreve geldikleri andan itibaren, diğer kurumlarla olduğu gibi gazetecilerle de her zaman için iletişim halinde olduklarını belirten Doğan, " Ben basın mensuplarını, mesai arkadaşlarımız olarak görüyorum. Bizim ürettiğimiz hizmetlerin, kamuoyuna duyurulması basın kuruluşları sayesinde oluyor. O nedenle birlikte çalıştığımızı söyleyebiliriz. Nizip'imizi daha ileriye götürmek için basın mensubu arkadaşlarımızla da el ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Doğan, Anadolu Basın Birliği'nin son dönemdeki aktif çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, "Üstelik genel merkezde Gaziantepli arkadaşlarımızın önemli görevlerde olması bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

"Kurumlar gazetecilerle iletişim içinde olmalı"

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın Gaziantep Şubesi'ni ziyaretinden dolayı teşekkür eden Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor, "Başkanın da belirttiği gibi, gazeteciler olarak bizler de bir kamu görevi yerine getiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte doğru haber kaynaklarına ihtiyaç çok daha fazla arttı. Anadolu Basını olarak, şehirlerimizdeki gelişmeleri en doğru ve objektif şekilde kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda kurumların da bizlere bu konuda destek vermesinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu yaşadığımız gelişmelerde görüyoruz" diye konuştu.

Doğan ve ABB Genel Merkez Yöneticileri, Gaziantep ve ülke gündemi üzerine sohbet ederken, birlikte gerçekleştirilebilecek projeleri de konuştu. - GAZİANTEP