Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Gazetecilere Övgü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Gazetecilere Övgü

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Gazetecilere Övgü

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, gazetecilerin önemli birer meslektaş olduklarını vurgulayarak, kamuoyuna hizmetlerin duyurulmasında onların rolünün büyük olduğunu ifade etti. Anadolu Basın Birliği'ni ziyaret eden Doğan, yerel kalkınma için gazetecilerle işbirliği içinde olacağını belirtti.

29.09.2024 16:32  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip Belediye Başkanlığı'nda 6. Aylarına girdiklerini belirten Ali Doğan, " Bu süreçte gazeteciler en önemli meslektaşlarımız arasında yer aldı. Bizler hizmet üretirken, gazetecilerimiz de bu hizmetleri kamuoyuna duyurma görevini üstleniyor" dedi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Anadolu Basın Birliği Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. Doğan, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Nizip Belediye Başkanlığı'nda geride kalan 6 ayı değerlendiren Ali Doğan, "Şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşları ile ortak paydamız olan Nizip'imize ortak akıl ve istişare anlayışıyla hizmet etmeye başladık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz İlçemizin sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkı sağlayacak, her türlü yenilikçi fikir, çalışma ve projeye her zaman destek vermeye hazırız" dedi.

"Hizmetlerimizi gazeteciler kamuoyuna duyuruyor"

Göreve geldikleri andan itibaren, diğer kurumlarla olduğu gibi gazetecilerle de her zaman için iletişim halinde olduklarını belirten Doğan, " Ben basın mensuplarını, mesai arkadaşlarımız olarak görüyorum. Bizim ürettiğimiz hizmetlerin, kamuoyuna duyurulması basın kuruluşları sayesinde oluyor. O nedenle birlikte çalıştığımızı söyleyebiliriz. Nizip'imizi daha ileriye götürmek için basın mensubu arkadaşlarımızla da el ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Doğan, Anadolu Basın Birliği'nin son dönemdeki aktif çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, "Üstelik genel merkezde Gaziantepli arkadaşlarımızın önemli görevlerde olması bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

"Kurumlar gazetecilerle iletişim içinde olmalı"

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın Gaziantep Şubesi'ni ziyaretinden dolayı teşekkür eden Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor, "Başkanın da belirttiği gibi, gazeteciler olarak bizler de bir kamu görevi yerine getiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte doğru haber kaynaklarına ihtiyaç çok daha fazla arttı. Anadolu Basını olarak, şehirlerimizdeki gelişmeleri en doğru ve objektif şekilde kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda kurumların da bizlere bu konuda destek vermesinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu yaşadığımız gelişmelerde görüyoruz" diye konuştu.

Doğan ve ABB Genel Merkez Yöneticileri, Gaziantep ve ülke gündemi üzerine sohbet ederken, birlikte gerçekleştirilebilecek projeleri de konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Doğan, gaziantep, Politika, Belediye, Nizip, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Gazetecilere Övgü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Gazetecilere Övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement