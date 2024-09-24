Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Geçmiş Dönem Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Geçmiş Dönem Başkanlarını Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Geçmiş Dönem Başkanlarını Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçeye hizmet etmiş geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret ederek onların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve teşekkür etti. Ziyaretler, Nizip'in gelişiminde emeği olan başkanlarla diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyor.

24.09.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçeye hizmet etmiş geçmiş dönem Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

İlk olarak 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlık görevini yürüten Ömer Pekmez'i ziyaret eden Doğan, hizmetlerinden dolayı Pekmez'e teşekkür ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediyecilik alanındaki bilgi ve tecrübelerini Belediye Başkanı Ali Doğan ile paylaşan Ömer Pekmez ise, ziyaretten dolayı Doğan'a teşekkür ederek başarı diledi.

Daha sonra 1994-2002 yılları arasında Belediye Başkanı olarak Nizip'e hizmet eden Coşkun Özkaya'yı ziyaret eden Doğan, Özkaya'ya Nizip'e kazandırdığı tüm eserler için teşekkür etti.

Özkaya ise, ziyaretinden dolayı Doğan'a teşekkürlerini ileterek başarı ve kolaylık diledi.

Ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan Doğan, Nizip'in her yerinde emeği bulanan geçmiş dönem belediye başkanlarını ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçmiş dönemlere ilçe yönetiminde söz sahibi olmuş, emek harcayarak güzel çalışmalar yapmış ve şuan bile isimlerinden söz ettiren çok değerli Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettim. Ziyaretlerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendilerinin değerli yorumlarını dinledim. Yapmış olduğumuz çalışmaları takdir etmeleri şahsımı gururlandırdı. Bizleri güler yüz ve samimiyetle karşılayan kıymetli başkanlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Geçmiş Dönem Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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