Nizip Belediyesi'nden Gençlere Büyük Destek - Son Dakika
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Politika

Nizip Belediyesi'nden Gençlere Büyük Destek

Nizip Belediyesi\'nden Gençlere Büyük Destek

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli destekler sunuyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, başarılı öğrencilere bisiklet hediye etme ve üniversiteye hazırlanan gençlere kitap hediye programı gibi birçok proje hayata geçirildi. Ayrıca, güvenli ulaşım ve etüt salonları gibi imkânlarla gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyorlar.

23.02.2025 14:30  Güncelleme: 14:32
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, verdiği sözleri yerine getirerek eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya ve gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede gençler ve çocuklar için sundukları eğitim desteklerinin yanı sıra gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla birçok önemli adım attıklarını belirtti. Başkan Doğan, söz konusu desteklerin bir kısmını şu şekilde açıklayarak, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve çanta yardımı yaparak, eğitim hayatlarına katkı sağladık. Ayrıca, LGS sınavlarında başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ederek, onların motivasyonlarını artırdık. Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik kitap hediye programı da oldukça dikkat çekiciydi" dedi.

Başkan Doğan, "Gençlerimize, geleceğe daha sağlam adımlar atabilmeleri için rehber kitaplar sunduk. Onların doğru kaynaklarla eğitim almalarını sağlamak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sınav dönemindeki öğrencilere yönelik desteklerin de altını çizen Doğan, sınav heyecanı yaşayan gençleri sınav yerlerine güvenli bir şekilde ulaştırdıklarını, aynı zamanda ulaşım hizmetlerinin Nizip'i tercih eden üniversite öğrencilerine de sağlandığını belirtti. "Bu şekilde, öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daha az stres yaşamalarını ve daha rahat bir şekilde hedeflerine odaklanmalarını sağladık" dedi.

Başkan Doğan, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıklarında olan gençler için de büyük bir destek sunduklarını ifade etti. Belediye olarak, gençlere güvenli ve konforlu etüt salonları sağladıklarını ve bu alanlarda ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını vurguladı.

Teknolojiye de önem verdiklerini belirten Ali Doğan, ilçede kurdukları Robotik Kodlama Merkezi'nde çocukların teknoloji dünyasıyla tanıştığını, aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerine imkan sunduklarını söyledi.

Son olarak, spor alanında da gençlere verdikleri desteğin altını çizen Başkan Doğan, sporda gösterdikleri azim ve başarılarla ilçelerine gurur kaynağı olan gençlerin başarılarını ödüllerle taçlandırdıklarını dile getirdi.

Başkan Ali Doğan, eğitim ve gençlik alanındaki tüm bu desteklerin, Nizip'in geleceğine yapılmış büyük bir yatırım olduğunu belirterek, "Biz birlikte başaracağız. Eğitime desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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