Şehitkamil Belediyesi, Nizip Caddesi\'nde işletmelere denetim gerçekleştirdi

Politika

Şehitkamil Belediyesi, Nizip Caddesi'nde terlik ve ayakkabı imalatı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve işletmelerin atık yönetimine dair bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan denetlemelere, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici eşlik etti.

Nizip Caddesi'ndeki denetimlerin ana hedefi, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin atıklarını gelişigüzel çevreye atmaları sonucu oluşan kirliliğin önüne geçmek oldu. Belediye tarafından bölgeye yerleştirilen tekne tipi konteynerlerin kullanılmaması ve atıkların çevreye saçılması ciddi bir çevre sorunu oluşturuyordu.

Denetimler sırasında Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, işletme sahipleri ve çalışanlarıyla görüşerek onların öneri, şikayet ve taleplerini dinledi. Ekici, esnafın sunduğu çözüm önerilerini dikkate alarak, bu öneriler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Esnafın atık yönetimi konusunda daha duyarlı olması için bilgilendirme yapılırken, belediyenin bu konuda attığı adımlar da detaylıca anlatıldı.

Denetimler artacak, toplama noktaları çoğalacak

Başkan Yardımcısı Ekici, denetimlerin sıkılaştırılacağını ve atık toplama noktalarının artırılacağını belirterek, "Şehitkamil Belediyesi olarak çevre temizliği ve atık yönetimi konularında kararlıyız. İşletmelerimizin de bu kararlılığa ortak olmasını istiyoruz. Denetimlerimizi daha da sıklaştırarak bu sorunun üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Ekici ayrıca, bölgedeki tüm esnafa uyarılarda bulunarak, atıkların doğru şekilde yönetilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Gelecekte benzer çalışmaların devam edeceğini kaydeden Cihan Ekici, çevre bilincinin daha da yaygınlaşması adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini dile getirdi. - GAZİANTEP