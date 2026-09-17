Noterlik hizmetlerine erişim için 199 yeni noterlik ihdas edilecek - Son Dakika
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Noterlik hizmetlerine erişim için 199 yeni noterlik ihdas edilecek

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Noterlik hizmetlerine erişim için 199 yeni noterlik ihdas edilecek
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Vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik ihdas edilecek. Yeni noterliklerin hizmete girmesiyle erişimin kolaylaşması, işlem yoğunluğunun azalması ve hizmetlerin daha etkin sunulması hedefleniyor.

Noterlik hizmetlerine vatandaşların daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik ihdas edilecek.

Vatandaşların noterlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak ve hizmet kapasitesini artırmak amacıyla noterlik teşkilatının güçlendirileceği bildirildi. İhtiyaç ve hizmet yoğunluğu dikkate alınarak 115 birinci sınıf, 71 ikinci sınıf ve 13 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 199 yeni noterlik ihdas edilecek.

Yeni noterliklerin hizmete girmesiyle birlikte noterlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, işlem yoğunluğunun azaltılması ve hizmetlerin daha etkin şekilde sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
PolitikaSon Dakika

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