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Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

19.02.2022 17:16

Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir.

Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"

" 28 ŞubatCumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin nasıl çanak tuttuğunu bir kere daha hatırlatıp bundan dolayı diyor ya "helalleşeceğiz" özür dilesinler"

"İkna odalarında yaptıkları zulümleri hatırlasınlar"

Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir
Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir
Numan Kurtulmuş: Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir

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Numan Kurtulmuş: 'Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir' Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Bir siyasi hareketin mutlaka nerden geldiğini özümsemesi lazım' GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Bir siyasi hareketin mutlaka nerden geldiğini özümsemesi lazım" Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi

Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet, 28 Şubat, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş: 'Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir" - Son Dakika
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