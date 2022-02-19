Numan Kurtulmuş: "Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir"
" 28 Şubat'ı Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin nasıl çanak tuttuğunu bir kere daha hatırlatıp bundan dolayı diyor ya "helalleşeceğiz" özür dilesinler"
"İkna odalarında yaptıkları zulümleri hatırlasınlar"
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Numan Kurtulmuş: 'Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci partidir. En yakın rakibinden 10-12 puan öndedir' - Son Dakika