Numan Kurtulmuş'tan SDG Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, SDG'nin Suriye'de kendini lağvetmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Eğer Suriye'de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye'deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi. Suriye'de SDG'nin başkanının 'Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir' açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz etkinlikleri çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bir termal otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli mesajlar verdi. Geçmiş yüzyılda Türkiye'nin terörden dolayı önemli kayıplarının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İnsanları sınırlarla böldüler ama gönüllerini bölemediler. Emperyalizmin ikinci oyun planı devreye girdi. Vekil örgütler vasıtasıyla bölgedeki coğrafyayı daha fazla parçalamak, bölüp parçalamak için terör örgütlerine ciddi şekilde destek verdiler. Akıl, emperyalistler niye bu oyunu oynuyor demek değildir. Akıl onlardan daha büyük bir aklı ortaya koymaktır. Şimdi Türkiye Allah'ın izniyle Cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor. ve inşallah terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu hedefi çok süratli bir şekilde, adım adım ve gayet lojistik olarak da gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk, devam ediyoruz. Daha evvel de bu memlekette siyasetçiler terör meselesini bitirmek için bazı adımlar attılar. Rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın ve rahmetli Erbakan'ın kendi dönemleri içerisinde, hatta rahmetli Ecevit'in de kendi dönemleri içerisinde bazı teşebbüslerde bulunduğu, ama maalesef o günkü bazı mihrakların buna müsaade etmediğini gayet iyi hatırlıyoruz. Vaktinizi almamak için teferruata girmiyorum. Ama önümüzde hem bölgenin hem dünyanın yeni şartları hem Türkiye'nin çok güçlü, özellikle savunma sanayinde çok güçlü bir hale gelmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik kuvvetlerimizin fevkalade etkin bir caydırıcılığa kavuşmuş olması Türkiye için yeni dönemin adımlarını atmayı zorunlu kılmıştır" dedi.

"Bütünleşmenin sağlanacağı bir iradenin ortaya konulması fevkalade önemlidir"

Terörsüz Türkiye sürecinin gerçekleştirilmesi için yaygın ve güçlü bir kanaatin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türkiye'de toplumumuzun büyük bir kısmının bu konuda, terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi konusunda yaygın ve güçlü bir kanaati vardır. Zaten meclisten hemen hemen her partiden 467 milletvekilinin evet demesi toplumda var olan bu mutabakatın da doğal bir yansımasıdır. Ayrıca bu toplumsal iklime paralel olarak bölgedeki siyasi şartlar da Allah'a çok şükür Türkiye'nin fevkalade ciddi bir şekilde lehinedir. Örnek olsun diye söylüyorum. Suriye'de devam eden iç savaşın sona ermesi ve Suriye'deki 60 yıllık diktatörlüğün yıkılarak Suriye halkının yeni bir döneme adım atması ve Suriye'de de bütün toplumsal kesimlerin bütünleşmesinin sağlanacağı bir iradenin ortaya konulması fevkalade önemlidir."

"Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır"

Suriye'de, terör örgütü uzantısı SDG'nin kendisini lav etmesi konusuna da değinen Kurtulmuş, "Açık söyleyeyim, eğer Suriye'de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye'deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi. Dün Suriye'de SDG'nin başkanının 'Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir' açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek, beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır. Zaten böyle olduğu için, Suriye'de etnik ve mezhebi farklılıkların aynı devlet yapısı altında bütünleşmesi sürecinde olumlu adımlar atıldığı için bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması da temin edilmiştir. Bu da Suriye'nin, kardeş Suriye halkının yeni bir devlet otoritesi altında devlet yapısını güçlendireceğinin açık işaretlerinden birisidir" dedi.

"İran'ın kuzeyinde de PEJAK, Allah'ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır"

Bir başka terör örgütü PEJAK'ın da, İran'da etkinliğini yitirdiği yönündeki söylemlerle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Bir başka önemli bölgesel gelişme de İran'ın kuzey bölgelerinde, PEJAK'ın rol aldığı bölgelerdeki gelişmedir. Hatırlayınız, Amerika Birleşik Devletleri başkanı ne dedi? 'Ya ben bu adamlara silah verdim' dedi. 'Silahları ceplerine attılar. Bir daha ben bunlarla iş yapmıyorum, bunları dedi artık kaldırdık attık. PEJAK'ı ayaklandırmaya çalıştılar ama PEJAK da İran'ın kuzeyinde asla böyle bir şeye girmedi, girişemedi, buna gücü yetmedi. İran'ın kuzeyinde de PEJAK, Allah'ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır. Bütün bu dış şeyler, Türkiye'nin güçlü olmasından, Türkiye'nin içerisindeki iç kaleyi tahkim etmesinden ve güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinden kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlar, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, dün de ifade ettim. Bu coğrafyada atalarımız bir gün bile şöyle arkalarına yaslanarak rahat bir şekilde gün geçirmediler. Dünyanın en stratejik yerindeyiz. Eğer dünyayı bir insan olarak kabul etseniz, bu insanın kalbi Anadolu kıtasıdır. Bu kadar önemli bir coğrafyada hiç kimse bizi tabii ki tek başımıza bırakmaz. Onun için güçlü olmak, ayaklarımızı yere sağlam basmak ve fevkalade güçlü bir şekilde sağladığımız bu süreci devam ettirmek mecburiyetindeyiz" dedi.