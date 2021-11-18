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Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek - Son Dakika

Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek

18.11.2021 08:54
Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı helalleşme çağrıları konuşulmaya devam ediyor. Çağrı, iktidar çevresinden samimiyetsiz olduğu yönünde eleştiri alırken, muhafazakar çevrelerden de destek görüyor. Son destek, Yeni Asya gazetesinden geldi.

Yeni Asya Gazetesi'nin yazarlarından Ahmet Battal "Hellaleşebilene helal olsun" yorumu yaptığı yazısında şu tespitleri yaptı:

"Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de ve CHP ile açtığı yeni çığırla büyük bir risk aldı. Bilhassa helalleşme gündemi ile kamuoyunun huzuruna çıkarken ve KHK mağdurları buluşmalarında yüksek ölçüde inisiyatif kullandığı açık.

Zira söyledikleri CHP klasiğini sarsıyor.

Ama asıl CHP klasiği üzerine vurarak sorumsuz siyaset yapmak isteyen iktihalefeti sıkı sıkı sarıyor ve sarsıyor.

Bu proje kendisinin ürünü ise Sayın Kılıçdaroğlu bizzat tebriki hak ediyor.

Yok eğer bu proje CHP muhalifi birilerinin dediği gibi bir "uluslar arası proje" ise yine desteklenmeyi hak ediyor. Zira doğru "doğrudur"."

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de bugünkü yazısında helalleşmenin sadece CHP ile sınırlı olmadığını belirterek, "özellikle tek adam rejimine geçildikten sonra AKP iktidarında, OHAL sürecinde yapılanlar çok daha vahim boyutlara ulaştı" ifadesini kulandı. Güleçyüz yazısında şu yorumu yaptı:

"Son dönemde yapılanların siyasî sorumlusu CHP değil, iktidar partisi ve tek adam rejimidir. Bu değerlendirmeyi seçmen yapacaktır. Kemal Beyin bu noktadaki açılımlarını parti teşkilâtlarına mal edebilmesi ve parti uygulamalarına da inandırıcı şekilde yansıtabilmesi ölçüsünde bunun karşılığı kendisini gösterecektir."

Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek

Kılıçdaroğlu, Nur Cemaati, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek - Son Dakika
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