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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlerde engellenmeye çalışıldıklarını söyledi - Son Dakika
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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlerde engellenmeye çalışıldıklarını söyledi

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerde engellenmeye çalışıldıklarını belirterek, hiç kimseye dahil olmayacaklarını ve milletin ne derse onu yapacaklarını ifade etti. Canpolat, ayrıca Osmanlı Ocakları'nın da Ocak Partisi'ni destekleyeceğini söyledi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlerde engellenmeye çalışıldıklarını söyledi
03.01.2024 - 15:58,
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OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Yerel seçimlerde Ocak Partisi'ni engelleme gayreti nedir? Seçime girme hakkı kazandığımız halde ismimiz telaffuz edilmiyor. Bizden ne istiyorsunuz. Hiç kimseye dahil olmayacağız" dedi.

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Canpolat, burada yaptığı konuşmada, "Yerel seçimlerde Ocak Partisi'ni engelleme gayreti nedir? Bizden ne istiyorsunuz. Size siyaset var da bize yok mu? Hiç kimseye dahil olmayacağız. Biz Ocak Partisi'yiz. Kimse bizi hesabına yazmasın. Hiçbirinizin eksik tutum ve davranışlarına ortak olmadık, olmayacağız. Milletimiz ne derse o olsun. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları neden engellenmeye çalışılıyor. Seçime girme hakkı kazandığımız halde ismimiz telaffuz edilmiyor. Bizden ne istiyorsunuz. Adalet böyle mi tesis edilecek. Sözde demokrasi tellallığı yapanlar bir başka siyasi partiye zulmedildiğinde susacak mı ey CHP? Ben başka ülkenin partisi değilim. Ben de bir zulme uğradığımda benim de hakkımı savunmalısın. Osmanlı Ocakları da Ocak Partisi'ni sonuna kadar destekleyecektir. Biz Ocak Partisi olarak medeniyetimize sarılıyoruz. Ecdadın izini Cumhuriyetin değerlerinde yapıyoruz. Günümüz şartlarında hayatın bize sunmuş olduğu olanaklar, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat bunların hepsinin üzerinde Osmanlı Medeniyetinin üzerine bir tuğla koymak değil niyetimiz, biz onların tozunu bile alabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Kadir Canpolat konuşmalarının ardından, partisine katılan Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz'a rozetini takdim etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, yerel seçimlerde engellenmeye çalışıldıklarını söyledi - Son Dakika
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