Ocaklı: Emekliler 2 Yıldır Zam Bekliyor

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Seçimden bu yana 2 yıl geçti ve ne yaptınız şimdiye kadar? 'Emekli Yılı' dediniz, 'emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediniz. Emekli 2 seneden beri seyyanen zam bekliyor." ifadesini kullandı.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yapılan zammı eleştirdi. 12 milyon emeklinin 5 milyonunun çalışmak zorunda kaldığını ileri süren Ocaklı, "Gidin şuradan çıkın bir taksiye binin, emekli olmayan bir tane şoföre rastlayamazsınız. İnsanlar 70 yaşında neden taksi şoförlüğü yapıyor diye bir düşünün. 80 yaşında niye inşaatta çalışırken ölen insanlar var diye bir düşünün. Seçimden bu yana 2 yıl geçti ve ne yaptınız şimdiye kadar? 'Emekli Yılı' dediniz, 'emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediniz. Emekli 2 seneden beri seyyanen zam bekliyor." diye konuştu.

CHP'li bazı belediyelere yönelik soruşturmaları eleştiren Ocaklı, "Bir hukuk devletinde önce, var ise suç belirlenir. Suçun üzerinden şüpheliye gidilir. Şüpheliden sonra delilleri oluşturur ve yargılama yapılır." sözlerini sarf etti.