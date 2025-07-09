Öcalan\'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hız kesmeden devam ederken terör örgütünün yakın zaman içinde silah bırakması bekleniyor.

ÖCALAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Gözler örgütten gelecek hamleye çevrilmişken teröristbaşı Abdullah Öcalan videolu bir çağrı yaparak "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Önümüzdeki döneme çağrım, kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım" dedi.

"AYRI BİR DEVLET KURMA HEDEFİNDEN VAZGEÇİLDİ"

Öcalan'ın mesajındaki PKK detayı ise büyük dikkat çekti. Öcalan "PKK, bir zamanlar dayandığı ayrı bir devlet kurma hedefinden ve ulusal kurtuluş savaşı stratejisinden vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.

"VARLIK TANINMIŞ, ANA AMAÇ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Öcalan'ın konuyla ilgili sözlerinin tamamı ise şu şekilde; "Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri-öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre, boşluk, Barış ve Demokratik Toplum başlıklı program, 'demokratik siyaset' stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz."