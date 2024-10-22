Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim - Son Dakika
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Politika

Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından, PKK liderinin yıllar önce yakalandıktan sonra sorguda söylediği sözler bir kez daha hatırlandı. Öcalan'ın sorgusunda, ''Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır. Ülkü Ocakları'na da gittim.'' dediği görülmüştü.

22.10.2024 23:35
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Bahçeli, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN: BENİM İLK ÜYELİĞİM ÜLKÜ OCAKLARI'NADIR

Bahçeli'nin açıklamasının ardından, Abdullah Öcalan'ın yıllar önce yakalandıktan sonra sorguda söylediği sözler bir kez daha gündeme geldi. Öcalan söz konusu görüntülerde, "Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları'nadır. Ülkü Ocakları'na da gittim." demişti.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Öcalan\'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları\'na da gittim

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Politika, Sözler, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ferhat eser:
    Öcalan en büyük ülkücüdür. derhâl serbest bırakılmalı özür dinlenmeli özgür yaşamalı HDP'nin başına geçmelidir. teşekkürler MHP. 14 68 Yanıtla
    VURKAÇOĞLU:
    Ferhat bu ülkeden gidin kendi vatanınız varsa oraya gidin düşün yakamızdan ağaçtaki çürük kurumuş dal gibiziniz... 5 1
    Hidir Akbaba:
    Babanı nasıl da savunuyon at yaprağı seni 5 0
    Yaman Auto:
    Vaayy çakal Ferhat rengini belli ettin! 5 0
    Ramazan Ertaş:
    Ferhat seni yorumun için ilk defa tebrik ediyorum. 1 3
  • Özcan Tekaltı:
    Yazık koskoca Türk devletini Türkiye cumhuriyeti ni ne hale getirdiniz.. bu günleride mi görecektik. 47 12 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Parlatmaya devam edin Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın. 25 3 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış ?? 28 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    bu söylemi CHP yapsaydı CHP demli olurdu vatan haini olurdu terörist olurdu.iktidar ortağı yapınca niye sessiz kalınıyor 21 4 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    Destek veriyor zaten iyi takip etsen görecen 0 0
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