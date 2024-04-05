Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu mazbatasını aldı

AK Parti'den Of Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Salim Salih Sarıalioğlu, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Akif Ekşialan, Of Kaymakamlığı Salonunda düzenlenen törende Sarıalioğlu'na mazbatasını teslim etti.
Üçüncü dönem için de kendisini göreve seçen vatandaşlara teşekkür eden Sarıalioğlu, "Bu özel, Kadir Gecesi'nin olduğu günde görevi almanın ayrı bir anlamı var benim için. Rabbim hiçbirimizi mahcup etmesin. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Hep beraber Of'a sözümüz var, 'Yapacak çok işimiz var' demiştik, rabbim inşallah muvaffak eder." ifadelerini kullandı.
Törene, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz ve diğer ilgililer katıldı.
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