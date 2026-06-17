Öğütken Bilecik'te Partililerle Buluştu - Son Dakika
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Öğütken Bilecik'te Partililerle Buluştu

Öğütken Bilecik\'te Partililerle Buluştu
17.06.2026 14:54
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Ahmet Baha Öğütken, Bilecik'te partililerle bir araya geldi ve hastane projelerine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Bilecik'te partililerle bir araya geldi.

Öğütken, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Bilecik'e gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Uzun süredir saha çalışması yürüttüklerini dile getiren Öğütken, şöyle devam etti:

"Ben, Sağlık Bakanı Yardımcılığı yaparken, hastanenin (Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi) temelinin atılmasında, projelerinin yapılmasında, çalışılmasında katkım olmuştu. Bundan dolayı da gayet onurlu ve gururluyuz."

Öğütken, teşkilat başkan yardımcılığı yaparken de Marmara Bölgesi'yle alakadar olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte de Bilecik'le ilgilendiğini ifade eden Öğütken, "AK Parti'mizin bayrağını göklere çıkarmaya çalıştık. Elhamdülillah, başarılı sonuçlar aldık. Bundan sonra da başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz inşallah." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, basına kapalı devam etti.

Bu arada Öğütken, öncesinde Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada beraberindekilerle dua eden Öğütken, daha sonra alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Öğütken Bilecik'te Partililerle Buluştu - Son Dakika

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