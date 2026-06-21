Fuat Oktay, Babalar Günü'nde gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Fuat Oktay, Babalar Günü'nde gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti

21.06.2026 15:12
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Babalar Günü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde gaziler ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Babalar Günü dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde gaziler ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

Oktay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe yönetiminin eşlik ettiği program kapsamında ilk olarak Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nde gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette Oktay, Kıbrıs gazilerinin harekat dönemine ilişkin hatıralarını dinledi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı buluşmada gazilerle sohbet eden Oktay, gazilerin Babalar Günü'nü kutladı.

Şehit ve gazilerin millet için taşıdığı öneme vurgu yapan Oktay, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok önemlisiniz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu milletin en büyük emanetidir." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayii, ekonomi ve güvenlik alanlarında önemli mesafeler katettiğini belirterek, ülkenin en büyük gücünün ise milletin birlik ruhu olduğunu söyledi.

Program kapsamında daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit edilen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi ziyaret edildi.

Güler'in babası Hüseyin Güler'in Babalar Günü'nü kutlayan Fuat Oktay, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıktığımız, gazilerimizin duasını aldığımız sürece Türkiye geleceğe daha güçlü yürüyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fuat Oktay, Babalar Günü'nde gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti - Son Dakika

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