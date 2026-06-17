Oktay ve Tahir Ali'den Stratejik İşbirliği Vurgusu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Birleşik Krallık- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, Meclis'teki görüşmede yaptığı konuşmada, NATO'nun kararlı bir müttefiki ve güçlü bir ticaret ortağı İngiltere ile stratejik ortaklığa ve güçlü ilişkilere değer verdiklerini belirtti.

Türkiye ve İngiltere arasında iyi ilişkilerin ve yakın işbirliğinin ivmesini korumak için düzenli temasları ve diyaloğu sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, parlamenterler arasında daha sıkı temasların faydalı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Fuat Oktay, İngiltere ziyaretindeki temaslarını hatırlatarak, parlamentolar arası karşılıklı ziyaretlerin ve temasların yoğunlaştırılmasının iki ülke arasında ilişkileri her düzeyde güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye için Tüm Partili Parlamento Grubu'nun (APPG), temasların ve işbirliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunan değerli bir platform olduğunu aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Birleşik Krallık, en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer almaktadır. Geçen yıl 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. İkili ticaret hacmimizi 40 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması güncelleme görüşmeleri doğru yolda ilerliyor. Beşinci tur görüşmeler 15-23 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin sonuçlanmasının, ticaret hacmi hedefimize ulaşmamıza katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Oktay, terörizmle ve İslamofobiyle mücadele, İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, komşu ülkelere yönelik saldırıları ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırma politikası; Suriye'deki gelişmeler, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş, ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

TBMM'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Tahir Ali de İsrail'in küresel bir tehdit olduğunu, medya araçlarını kullandığını ve Filistin'de insanlık suçu işlendiğini belirtti.

Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali, Türkiye'nin yaklaşımını takdirle karşıladıklarını ve barışın sağlanmasına yönelik üstlendiği arabuluculuk görevini başarıyla icra ettiğini ifade etti.