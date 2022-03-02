Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır" - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır"

02.03.2022 15:55

Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır" AK Parti Ömer Çelik: "Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye.

Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır"

AK Parti Ömer Çelik:

"Bugün AB üyesi olan ülkelerin pek çoğundan daha fazla AB üyesi olmanın kriterlerini karşılayabilecek durumdadır Türkiye. Sırf Türkiye'ye dönük olarak ekledikleri maddeler oldu"

"Türkiye ile fasıl açmayı bile bir müzakere konusu yapıyorlar. Hangi fasılı getirirlerse getirsinler Türkiye bunları birkaç ay içerisinde yerine getirebilecek durumdadır"

-"Türkiye uyguladığı politikalarla AB demokrasilerini kurtarmıştır"

Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır
Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır
Ömer Çelik: AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (2) AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (2) Ömer Çelik: 'Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır' Ömer Çelik: 'Montrö'nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa net bir şekilde uygulanacaktır'

Avrupa Birliği, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ömer Çelik: 'AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır' - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ömer Çelik: "AB'nin güvenliği ve geleceği açısından Türkiye'ye borcu vardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement